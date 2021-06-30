Son dakika: Başkan Erdoğan Fuat Sezgin'in vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere ver verdi:
"İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum."
İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/sDKpz4KgxV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 30, 2021