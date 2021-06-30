30 Haziran 2021, Çarşamba
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması! İstanbul'da mesai saatleri değişti mi?

Son dakika haberine göre... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını hatırlattı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması! İstanbul'da mesai saatleri değişti mi?

1 Temmuz'da koronavirüs yasakları kalkıyor ve normalleşme dönemi tam olarak başlıyor. Ülke genelinde bu kapsamdan adımlar atılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da önemli bir açıklama yaptı.

Ali Yerlikaya, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını hatırlattı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır. " ifadelerini kullandı.

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