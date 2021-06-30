Başkan Erdoğan imzaladı! Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı
Son dakika haberine göre: 30 Haziran'da sona erecek olan olan Varlık Barışı başvuruları 6 ay daha uzatıldı. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Varlık Barışı'na başvuru süresini 6 ay uzattı.
Uygulama, yurtdışında altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesini kapsama alınıyor. Düzenlemeyle, yurtiçi ve yurtdışındaki döviz, altın gibi ekonomik değerler, banka veya aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme dahil oluyor.
Varlık Barışı'ndan faydalananlar bildirdikleri varlıklar için vergi ödemiyor.