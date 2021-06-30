30 Haziran 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan imzaladı! Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre: 30 Haziran'da sona erecek olan olan Varlık Barışı başvuruları 6 ay daha uzatıldı. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2021
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Başkan Erdoğan imzaladı! Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Varlık Barışı'na başvuru süresini 6 ay uzattı.

Uygulama, yurtdışında altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesini kapsama alınıyor. Düzenlemeyle, yurtiçi ve yurtdışındaki döviz, altın gibi ekonomik değerler, banka veya aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme dahil oluyor.

Varlık Barışı'ndan faydalananlar bildirdikleri varlıklar için vergi ödemiyor.

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