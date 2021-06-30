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Son dakika: MKE'nin "anonim şirket" olması için kritik adım! Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Son dakika: MKE'nin anonim şirket olması için kritik adım! Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika... Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Peki, kritik kanun teklifinin detayları neler? MKE nasıl bir yapıya kavuşuyor? Nereye bağlı olacak? Kim denetleyecek? İşte detaylar...

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklife ile, başlangıç sermayesi bir milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulacak. Şirket, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olacak.

Şirketin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak.

MKE, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petrokimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, ham madde, araç gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma faaliyetlerinde bulunabilecek.

MKE, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuarı gibi görevler üstlenebilecek.

MKE, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve dışında şube/temsilcilik açma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak.

MKE bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenecek.

MKE yabancı uyruklu personel çalıştırabilecek.

MKE özelleştirme uygulamalarından muaf tutulacak.



MKE Kurumunda istihdam edilen personelin mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük hakları korunacak.

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