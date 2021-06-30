Son dakika: MKE'nin "anonim şirket" olması için kritik adım! Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

MKE, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve dışında şube/temsilcilik açma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak.



MKE bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenecek.