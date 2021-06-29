Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında 1 Temmuz'da normal hayata dönüş adımları atılacak. Maske yasağının kalkacağı tarih vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz'da ülke genelinde normalleşme adımları atılmış olacak. Birçok yasağın kalkacağı tarihte gözler maske için alınacak kararlara çevrildi. Aşılama uygulaması devam ederken vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. İşte, Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
MASKE YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs pandemisi sebebiyle maske kullanımı zorunlu hale geldi. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayısının düşmesine paralel olarak akıllara maske yasağı kalkıyor mu, ne zaman bitiyor sorusunu getirdi. Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen maske zorunluluğu hakkında karar çıkmadı. Maske yasağı ile ilgili diğer detaylar şöyle;
FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.
Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:
"BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."
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