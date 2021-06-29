Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz'da ülke genelinde normalleşme adımları atılmış olacak. Birçok yasağın kalkacağı tarihte gözler maske için alınacak kararlara çevrildi. Aşılama uygulaması devam ederken vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. İşte, Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?

MASKE YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle maske kullanımı zorunlu hale geldi. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayısının düşmesine paralel olarak akıllara maske yasağı kalkıyor mu, ne zaman bitiyor sorusunu getirdi. Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen maske zorunluluğu hakkında karar çıkmadı. Maske yasağı ile ilgili diğer detaylar şöyle;