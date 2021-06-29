Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Gençlerimizin hassasiyetleriyle oynayan siyasetçileri gördükçe kahroluyoruz. Sınavdan bir gün önce maksatlı bir haber servis edilmişti. Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları bu yalanı körüklediler. Doğruluğunu-yanlışlığını analiz etmeden devreye giren CHP Genel Başkanı Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için meydana çıktı. Kılıçdaroğlu kendisini rezil etti. Yalan makinesi tekledi, su kaynattı.

Türkiye ile Katar arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları 27 Mayıs tarihinde imzalanmıştı. Doha'da imzalanan Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştır. Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışıydı. Bunu haber yapan haber siteleri özür dilemiştir ama Kılıçdaroğlu'ndan hala özür gelmemiştir. Derhal özür dilemek mecburiyetindedir.

'Bahçeli'yi çok zaman muhatap alayı doğru bulmam diyor. Senin muhataplarını biliyorum, sana acıyorum. İşin doğrusu bunu hak ettiğimi düşünmüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu vazgeç bu dilden. Bize diyor ki, 'Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılmasını alkışladın.' Neler neler söylediğimi sen bilsen ne yazar, bilmesen ne yazar. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum; kendisini kim zincire vurmuşsa korkmasın bize itiraf etsin, telgraf çeksin, ulak göndersin. İmdat diyorsa elinden tutalım yeter ki girdaptan çıkabilsin. Borcu varsa ödeyelim, fidye istiyorlarsa ödeyelim. Yazık oluyor kendisine. Göz göre göre kürek mahkumuna dönüyor. Boş boş konuşmaktan vazgeç, bize derdini söyle ki şifa olalım.