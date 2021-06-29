Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavlarını kaldırılmasını dile getiren MHP lideri Bahçeli, "Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir." dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına da tepki gösteren Bahçeli, "Yine kendini rezil etti. Gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2,5 milyona ulaşan kardeşimizin gelecekleri için ter döktüğü TYT üç etap halinde gerçekleşmiştir. Dileğin gençlerin dilediği üniversitelere girmesidir. Yükseköğrenim kurumları sınavından arzulanan sonucu alamamak da dünyanın sonu değildir. Üniversite sınavıyla hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak, kavramak hiç kuşku yok ki yanlıştır. Evladımızın hayatlarını 2 günlük sınava mahkum etmenin adil yanı bize göre yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okulöncesi ile eğitim-öğretim modeliyle üniversite eğitimi sınavsız olmalı.
Çoktan seçmeli test sorularıyla türk gençliğinin karakter ve kabiliyetini değerlendiremeyiz. İlk öğretim ve orta öğretimde, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını, olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliğini gözeten sınavsız geçiş sistemi uygulanmalıdır. Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini açamayız. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Herkes Z kuşağından bahsediyor ancak sınav kuyusundan nasıl çıkacağını kimse mesele etmiyor.
İstemek kolaydır, peki bizler ne yapıyoruz, hangi yaraya merhem olabiliyoruz? Sevgili gençleri kuru kuruya değil böylelikle vefamızı gösterebiliyoruz. Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu sınavları kaldıralım.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
Gençlerimizin hassasiyetleriyle oynayan siyasetçileri gördükçe kahroluyoruz. Sınavdan bir gün önce maksatlı bir haber servis edilmişti. Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları bu yalanı körüklediler. Doğruluğunu-yanlışlığını analiz etmeden devreye giren CHP Genel Başkanı Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için meydana çıktı. Kılıçdaroğlu kendisini rezil etti. Yalan makinesi tekledi, su kaynattı.
Türkiye ile Katar arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları 27 Mayıs tarihinde imzalanmıştı. Doha'da imzalanan Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştır. Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışıydı. Bunu haber yapan haber siteleri özür dilemiştir ama Kılıçdaroğlu'ndan hala özür gelmemiştir. Derhal özür dilemek mecburiyetindedir.
'Bahçeli'yi çok zaman muhatap alayı doğru bulmam diyor. Senin muhataplarını biliyorum, sana acıyorum. İşin doğrusu bunu hak ettiğimi düşünmüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu vazgeç bu dilden. Bize diyor ki, 'Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılmasını alkışladın.' Neler neler söylediğimi sen bilsen ne yazar, bilmesen ne yazar. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum; kendisini kim zincire vurmuşsa korkmasın bize itiraf etsin, telgraf çeksin, ulak göndersin. İmdat diyorsa elinden tutalım yeter ki girdaptan çıkabilsin. Borcu varsa ödeyelim, fidye istiyorlarsa ödeyelim. Yazık oluyor kendisine. Göz göre göre kürek mahkumuna dönüyor. Boş boş konuşmaktan vazgeç, bize derdini söyle ki şifa olalım.
TERÖRİSTE TERÖRİST DİYEMEYENLER BEDDUA İLE ANILACAK
Misket bombasını bacaklarının arasına sıkıştırıp, silah arkadaşlarını fedakarca arkalayan, ayağının altında infilak ettiren topuk koparan mayına meydan okuyan bu kahramanımız Uzm. Çvş. Yusuf Yayla'dır ve onun tertemiz alnından öpmek manevi borcumuzdur. Bu kahramanlık abidesi diyor ki; "Allah'a şükür beterin beteri vardır, ben bununla kurtuldum.Devlete sadece bacağımız değil. Kolumuz, bedenimiz, canımız feda olsun." Milis işbirlikçiler sizin olsun, Yusuflar bizimdir, şehitler bizimdir, gaziler bizimdir.
Teröriste methiye düzen baba nerede, kahraman evladıyla iftihar eden baba nerede? Bunu her insanımız görecek, hakkı da teslim edecektir. Teröristlere övgüler düzenler nasılsınız, iyi misiniz? Yusuf için üzüntülerinizi paylaşacak mısınız? Yusuflar bizimdir, şehitler bizimdir, gaziler bizimdir.
PKK'NIN SONU GELİYOR
Artık dağda, ovada yuvalanan hainlerin kökünü kazımak şarttır. Erbil'den Süleymaniye'ye uzanan ikinci kuşakta sıkışmıştır. Yedi düvel karşımızda hizalansa da Türkiye bu terör husumetinin üzerinden gelecektir. Yerli ve yabancı terör muhitleri asla başaramayacaktır. Türkiye'yi deviremeyeceklerdir.
Teröriste terörist diyemediğiniz sürece günahla birliktesiniz. Yerimizde saymayacağız, vatan diyeceğiz, bayrak diyeceğiz, şehit diyeceğiz. Art niyetli güruhun maskesini düşürmekle kalmayacağız, yırta yırta söküp atacağız. Sözümüz senettir. Biz sussak tarih susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. İmanımız, irademiz, kınına sığmayan kılıcımızdır. Artık sınır ötesinde yuvalanmış hainlerin kökünü kazımak gerekir. PKK terör örgütü ikinci kuşakta sıkışmıştır. Terörist Ulaş Doğan'ın imhası hainlerin sonunun geldiğine açık delildir. Türkiye bu terör müsibetinin üstesinden gelecektir.
BİRLEŞİK KRALLIK RAPORU
16 Mart tarihinde Birleşik Krallık hükümeti, 114 sayfalık bir rapor yayınlamış, rapora Boris Johnson önsöz yazmıştır. Bu rapor parlamentoya da sunulmuştur. Birleşik Krallık politikası daha düne kadar kurallara dayalı sistemi korumaya özen göstermiştir. Mevcut statükonun korunmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Yeni dünyanın inşası ifade edilmiştir.
Hükümetin raporu ile yeni Atlantik şartını yorumlamak bizi doğru tahlillere götürecektir. Dünyada güç blokları arasında gerilim yoğunlaşırken, çok kutuplu dünyanın siyasal dizaynı da ülkemiz aleyhine cereyan etmektedir.
"AB İLE İLİŞKİLER KİLİTLENMİŞTİR"
Üçer aylık periyotlarla gerçekleşen Avrupa liderler zirvesi Brüksel'de yapılmıştır. Türkiye yine ihmal edilmiştir. Beklentileri karşılamaktan uzaktır. AB'nin hala kendi sahasında top çevirmesi akıl tutulmasıdır. Türkiye'nin tam üyelik hedefine hiçbir atıf yoktur. AB'nin ülkemizin Doğu Akdeniz'de yaptırımların hayata geçirileceği tehdittir. Anlaşılan AB ile ilişkiler düğümlenmiştir.
Detaylar gelecek...
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