29 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: FETÖ şüphelisi fizyoterapist tutuklandı

Son dakika haberine göre Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı FETÖ şüphelisi fizyoterapist A.A., İzmir'de yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2021
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Son dakika: FETÖ şüphelisi fizyoterapist tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir'de yaşayan fizyoterapist A.A. hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir'de yakaladığı A.A., Edirne'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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