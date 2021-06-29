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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.

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