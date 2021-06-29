Son dakika: Yalova'da 200 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, AA muhabirine, aşılamanın Valilik koordinatörlüğünde aralıksız sürdüğünü söyledi.

Aşıya erişimi kolaylaştırmak adına çalışan sayısının fazla olduğu tersane, fabrika gibi işletmelerin yanında alışveriş merkezleri ve sirkülasyonun yoğun olduğu feribot iskelesinde de bu hizmeti sunduklarını anlatan Eray şöyle konuştu:

"Dün akşam itibarıyla ilimizde 200 bininci doz aşıyı uygulamış bulunmaktayız. Tabii bu ciddi bir emeğin sahaya yansıması. Bu nedenle tüm sağlık çalışanı mesai arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine aşılamaya büyük ilgi gösteren Yalovalı hemşehrilerimizi de farkındalıklarından dolayı tebrik ediyorum. Salgınla mücadelenin bilinen en etkili yolu aşı. Henüz aşı olmamış vatandaşlarımızı da en kısa sürede aşılanmaya davet ediyorum."

Yalova Devlet Hastanesinde 200 bininci doz aşıyı yapan hemşire Gülşen Yiğit ise dün akşama kadar 100'den fazla kişiye aşı uyguladığını belirtti.

Hastane bahçesinde kurulan aşı çadırında çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Yiğit, "Aşı çalışmamız güzel ilerliyor. Halkımız bu konuda bilinçli. İnşallah daha da fazla gelir ve bu hastalığı bitiririz randevuları olmayanlar da burada aşı yaptırabiliyor." dedi.

200 bininci aşının tatbik edildiği 48 yaşındaki Nursel Bakır da bunun ikinci doz olduğunu aktardı.

Bakır, "İnşallah daha fazla 200 binleri, milyonları buluruz da bu salgından kurtuluruz. Çünkü en etkili yöntemin aşı olduğunu düşünüyorum. Herkesin de aşı olmasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.