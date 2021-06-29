29 Haziran 2021, Salı
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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de eylem hazırlığında olan 3 terörist tespit edilip etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran makamlarıyla da iletişime geçildiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2021
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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.

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