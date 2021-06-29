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Son dakika | İstanbul'da korkutan metrobüs yangını!

Son dakika haberi...Beylikdüzü Haramidere mevkisinde motorundan dumanlar çıkan metrobüs durdurularak yolcular indirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Son dakika | İstanbul'da korkutan metrobüs yangını!

Beylikdüzü Haramidere mevkisinde motorundan dumanlar çıkan metrobüs durdurularak yolcular indirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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