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Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile G-20'de bir araya geldi.

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Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile G-20'de bir araya geldi.

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