Dilek Güngör: 4 yılda 7 milyarlık kaynak

Şu anda 783 şirketi yönetiyorsunuz. Devraldığınızdan günden bu yana durum nedir?

Bugün 783 şirketi kayyum olarak yönetiyoruz. 115 şirkette pay kayyumu, 103 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyum olarak atandık. 783 şirketin 31 Mart tarihi itibarıyla, aktif büyüklükleri 70.28 milyar TL, özkaynakları 29.68 milyar TL oldu. 2020 yılı ciro toplamları 37.52 milyar TL, kârları ise 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu işletmelerde istihdam edilen çalışan sayısı 44 bin 415 kişi. TMSF'ye devrolmalarından bugüne kadar şirketlerin aktif büyüklükleri ve özkaynakları yüzde 65 oranında arttı. Milletin emanetine halel getirmemiş olmanın mutluluğu içindeyiz.

Bu şirketler eskiden devlete vergi dahi ödemiyordu. Örgüte giden para kesilince aslında Maliye de kazandı. Ne kadarlık bir vergi ödendi?

2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Koza Grubu, Erciyes Anadolu, Kaynak Holding, Aydınlı, Naksan Grubu gibi şirketlerden toplam 7 milyara yakın vergi geliri sağlandı. Vergi ödenmeye başladıkça Erciyes Anadolu Holding, Koza-İpek Holding ve Aydınlı Hazır Giyim şirketleri Kurumlar Vergisi rekortmenleri listelerinde de üst sıralara çıktı.