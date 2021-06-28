Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında bulunuyor. Adli tatil için geri sayım kısa süre sonra sona erecek. Yargı camiası için adli tatil süreci Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayının sonunda sona erecek. Yargı bünyesinde çalışan vatandaşlar adli tatil süreci hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında başlıyor? İşte tarihler...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİL TARİHLERİ ve ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLER

Adli tatille çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunlar adli tatilin süresi ve adli tatilde görülecek işleri düzenler... İşte adli tatille ilgili düzenlemeler...