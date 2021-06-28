1 Temmuz düğün genelgesi 2021: Nikah ve düğünlerde kapasite sınırı var mı? Yemek yasak mı? Dans ve halay...
Son dakika... Düğünlerde yemek yasak mı? Nikahlarda kapasite sınırı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında gözler normalleşme sürecine çevrildi. 1 Temmuz'dan sonra başlayacak yeni normalleşme süreci ile ilgili genelge yayımlandı. Genelgede düğün ve nikahlar ile ilgili merak edilenlere de yer verildi. Peki, düğünlerde yemek yasak mı? Dans ve halay yapılabilece mi? Düğün ve nikahlarda kapasite sınırı olacak mı?
Nikah ve düğünlerde kapasite sınırı var mı? 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak normalleşme sürecine ilişkin genelge yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte nikah ve düğünlerin nasıl yapılacağına ilişkin merak edilen sorular da yanıt buldu. Nikah ve düğünlerde kapasite sınırı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, nikah ve düğünlerde kapasite sınırı var mı? İçecek-yiyecek ikramı olacak mı? Yemek yasak mı? Dans ve halay yapılabilecek mi? İşte haberin detayları...
NİKAH VE DÜĞÜNLERDE KAPASİTE SINIRI VAR MI?
Nikah ve düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek.
DÜĞÜNLERDE YEMEK YASAK MI?
Yayımlanan genelgeye göre, 1 Temmuz'dan itiaberen yapılacak nikah ve düğün merasimlerinde yiyecek/içecek ikramı yapılabilecek. Canlı müzik de dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecek.
DÜĞÜNLERDE DANS VE HALAY YASAK MI?
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.
KÖY DÜĞÜNLERİ BAŞLAYACAK MI?
Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek. Belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacak.
Öte yandan sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecek.
"DÜĞÜNDEN ÖNCE, AŞI SALGINA KARŞI ÜSTÜNLÜK KAZANMALI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep-Şahinbey'de çalışan ve nişanlı olan hemşireleri paylaşarak, "Temmuza düğün tarihi aldılar. Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı" dedi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaş olan ve aynı zamanda nişanlı olan Uğur Demirel ile Sare isimli hemşireleri paylaşarak, "Hemşire arkadaşımız Uğur Demirel, Gaziantep-Şahinbey'de aşıların bir an önce tamamlanması için çalışıyor. Covid-19 yoğun bakım biriminde görevli meslektaşı Sare Hanımla nişanlı, Temmuza düğün tarihi aldılar: Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı" açıklamalarında bulundu.
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