1 Temmuz düğün genelgesi 2021: Nikah ve düğünlerde kapasite sınırı var mı? Yemek yasak mı? Dans ve halay...

Nikah ve düğünlerde kapasite sınırı var mı? 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak normalleşme sürecine ilişkin genelge yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte nikah ve düğünlerin nasıl yapılacağına ilişkin merak edilen sorular da yanıt buldu. Nikah ve düğünlerde kapasite sınırı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, nikah ve düğünlerde kapasite sınırı var mı? İçecek-yiyecek ikramı olacak mı? Yemek yasak mı? Dans ve halay yapılabilecek mi? İşte haberin detayları...

NİKAH VE DÜĞÜNLERDE KAPASİTE SINIRI VAR MI?

Nikah ve düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek.