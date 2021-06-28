Adli vakaların bilirkişi üssü Adli Tıp Kurumu, kapılarını açtı! Kemik parçasından fiziksel kimlik tespiti

İstanbul merkezli bir organizasyon olduklarını, 9 ilde grup başkanlığı, diğer illerde de şube müdürlüğü olarak hizmet verdiklerini aktaran Büyük, şöyle devam etti:

"Hem Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hem de İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında ATK'nın, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu tüm il merkezlerinde grup başkanlığı olarak teşkilatlanması şeklinde bir hedef oluşturuldu. Bu hedefler doğrultusunda yeni grup başkanlıklarımız oluşturuluyoruz.