YKS sınav saatleri 2021: YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? AYT ve YDT...

YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavları 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak. TYT sınavının ardından bugün AYT ve YDT sınavları ile süreç tamamlanacak. Sınava sayılı saatler kala öğrenciler sınav süresi hakkında sorgulamasını sürdürüyor. İşte, YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? AYT ve YDT...

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 2021? AYT ve YDT...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu düzenleniyor. İyi bir üniversite hayali ile üniversite sınavının ilk oturumuna milyonlarca aday katılım gösterdi. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü yapıldı ve öğrenciler 135 dakika boyunca zorlu sorular karşısında ter döktü. YKS'nin ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün 15.45'te olacak ve 120 dakika süre verilecek.