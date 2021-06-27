YKS sınav saatleri 2021: YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? AYT ve YDT...
YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavının ilk oturumu dün itibariyle tamamlandı. Adaylar bugün AYT ve YDT sınavlarında ter dökecek. Öğrenciler içeride ter dökerken, velilerde dışarıda heyecanlı bekleyişini sürdürecek. Sınav hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, saatlere yönelik sorgulamasını hızlandırdı. İşte, YKS sınav saatleri 2021: YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek?
YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavları 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak. TYT sınavının ardından bugün AYT ve YDT sınavları ile süreç tamamlanacak. Sınava sayılı saatler kala öğrenciler sınav süresi hakkında sorgulamasını sürdürüyor. İşte, YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? AYT ve YDT...
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 2021? AYT ve YDT...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu düzenleniyor. İyi bir üniversite hayali ile üniversite sınavının ilk oturumuna milyonlarca aday katılım gösterdi. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü yapıldı ve öğrenciler 135 dakika boyunca zorlu sorular karşısında ter döktü. YKS'nin ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün 15.45'te olacak ve 120 dakika süre verilecek.
SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK
ÖSYM Başkanı Aygün, sınavda Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı:
"Kovid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve sınav binaları dezenfekte edilecek. Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.
Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek."
YKS OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
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