YKS yasak listesi: YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?

YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak eden öğrenciler, sınav öncesinde detayları araştırıyor. Başvuru tarihi öncesinde sınav kılavuzu yayımlanmış ve tüm detaylar açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından sınava ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. İşte, YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

2021 YKS için hazırlıklar tamamlandı. Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.