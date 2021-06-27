YKS yasak listesi: YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?
YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınavda herhangi bir aksaklık yaşamak istemeyen öğrenciler, sınav öncesi detayları araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda, sınavda yanında bulunması gereken araç gereçler ve yasak olan eşyalar duyuruldu. İşte, YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?
YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak eden öğrenciler, sınav öncesinde detayları araştırıyor. Başvuru tarihi öncesinde sınav kılavuzu yayımlanmış ve tüm detaylar açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından sınava ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. İşte, YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?
YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
2021 YKS için hazırlıklar tamamlandı. Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
YKS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
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