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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! İşte il genelinde uygulanan doz miktarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'daki aşılama çalışmalarındaki son gelişmeleri duyurdu. Yerlikaya il genelinde yaptığı açıklamada toplam uygulanan doz miktarını paylaşırken, 18 yaş üstünün aşılanmasına yönelik de detayları paylaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! İşte il genelinde uygulanan doz miktarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki aşılamaya yönelik açıklamalarda bulundu.

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Ali Yerlikaya "#İstanbul'umuzda #aşı seferberliğimiz devam ediyor. 26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6.179.072 2. doz: 2.422.469. Toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldı. Tam isabet 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11.651.325. %53'e ulaştık. Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için "HAYDİ AŞIYA" ifadelerini kullandı.

Bunlar dışındaki illerin 12-18 Haziran arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Erzurum (84,67), Sivas (84,61), Bitlis (83,76), Kars (82,48), Kırşehir (81,47), Kastamonu (79,18), Tokat (79,12), Çorum (69,61), Erzincan (69,53), Zonguldak (69,35), Hakkari (68,8), Kayseri (68,52), Yozgat (68), Ardahan (65,52), Isparta (65,18), Muş (63,73), Kırıkkale (63,51), Trabzon (60,35), Sakarya (59,18), Düzce (58,63), Gümüşhane (57,87), Artvin (57,82)

Diyarbakır (57,47), Ordu (55,69), Kocaeli (54,42), Bayburt (53,72), Afyonkarahisar (53,6), Bilecik (52,12), Van (51,94), İstanbul (51,27), Denizli (50,53), Malatya (50,36), Elazığ (50), Niğde (48,89), Yalova (46,01), Konya (45,82), Çankırı (45,21), Mardin (43,99), Siirt (43,8), Bursa (43,55), Tekirdağ (40,61), Çanakkale (40,07), Nevşehir (39,68), Batman (39,5), Giresun (39), Karaman (37,66), Karabük (36,94), Uşak (36,81), Aksaray (36,64), Bingöl (35,85), Burdur (35,19), Kırklareli (34,56),

Gaziantep (33,74), Manisa (31,57), Samsun (30,97), Bartın (29,65), Amasya (28,61), Balıkesir (27,49), Antalya (27,08), Kilis (26,61), Muğla (26,38), İzmir (25,99), Şanlıurfa (25,39), Şırnak (23,8), Tunceli (22,77), Mersin (20,23), Kahramanmaraş (17,29), Aydın (16,71), Iğdır (16,39), Sinop (14,78)"

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.55 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 32 milyon 216 bin 73, ikinci doz aşı 14 milyon 842 bin 194 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 47 milyon 58 bin 267 olarak kayıtlara geçti.

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