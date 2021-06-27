İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! İşte il genelinde uygulanan doz miktarı

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.55 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 32 milyon 216 bin 73, ikinci doz aşı 14 milyon 842 bin 194 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 47 milyon 58 bin 267 olarak kayıtlara geçti.

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