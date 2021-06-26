YKS 2. ve 3. oturum ne zaman yapılacak? AYT YDT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM takvimi!

YKS AYT ve YDT ne zaman yapılacak? 2021 YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te gerçekleştirilecek. YKS'nin diğer oturumları olan AYT ve YDT'te katılacak öğrenciler sınavların başlangıç saatini ve sınav süresini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak. Peki, YKS 2. ve 3. oturum ne zaman yapılacak? AYT YDT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte haberin detayları...

YKS TYT AYT YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? SINAV SÜRESİ...

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.