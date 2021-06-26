Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Kadına şiddete karşı 1 Temmuz eylem planı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GÜVENCE

Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan ise İstanbul Sözleşmesi'nden neden çekilme kararı aldıklarını anlatırken, şöyle dedi:

"Sözleşmeden çıktık, bu konuda bir geriye dönüş olmaz artır. Sözleşmeden çıkmamız kadınlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Bir grup, toplamsal hayatı maniple ettiği ve böyle bir hava oluştuğu için sözleşmeden çekildik... Şimdi kadına yönelik şiddet ile daha fazla mücadele edeceğiz. Şiddet ile mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğiz çünkü kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Şu anda kadınlarımızı nasıl koruyorsak aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Şiddete hiçbir tolerans tanımayacağız. Bunun için gerekli hukuki alt yapımız var. İlgili yasa tavizsiz uygulanacak. Yasa ya da uygulama boşluk varsa bunlar da giderilir. "