Son dakika: FETÖ'cü Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında karar! Ali Sami Yıldırım-Zafer Çay-Rüştü Karakaya- Alper Karabulut...

1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan, yakalatana 4 milyon liraya kadar ödül konulan ve 18 Temmuz 2016'da adeta "sır" olan Adil Öksüz'ün yakalanması için yurt içi ve dışında arama çalışmaları devam ediyor.

Öksüz'ün, Sincan Batı Adliyesinde cumhuriyet savcılığındaki sorgusunda, "14 Temmuz'da Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Keçiören'de kaldım. Tarla bakmak için 150 liraya anlaştığım taksici beni getirip Kazan'a bıraktı." ifadesine karşın, polisin yürüttüğü çalışma sonucu Öksüz'ün ifadesinde belirttiği Keçiören'deki 2 adresin uzun süredir boş olduğu ve kimsenin kalmadığı belirlendi. Ayrıca o gün yakalandığı yere, Keçiören bölgesinden herhangi bir taksinin de gelmediği anlaşıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Çelik ve Sönmez'i 1 Kasım 2018'de meslekten ihraç etti. Sönmez, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ü.A, FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş'in kendisine, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözlerini dinlemediği gerekçesiyle aralarında Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in de bulunduğu örgüt mensuplarını falaka usulüyle dövdüğünü öne sürdü.