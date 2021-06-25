Van'da 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi! Emniyet'ten dikkat çeken yazı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.