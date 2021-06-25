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Van'da 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi! Emniyet'ten dikkat çeken yazı

Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "İyi ki varsın Eren" yazdı.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Van'da 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi! Emniyet'ten dikkat çeken yazı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Van'da 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi! Emniyet'ten dikkat çeken yazı

Narkotik madde arama köpeği "Irmak" ile yapılan aramada, 240 paket halinde 128 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İpekyolu ilçesinde de bir ikamette ve şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, 140 paket halinde 77 kilo 140 gram eroin bulundu.

Van'da 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi! Emniyet'ten dikkat çeken yazı

İki olayla ilgili şüpheliler E.U. ve F.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Van'da 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi! Emniyet'ten dikkat çeken yazı

Polisler, ele geçirdikleri eroin paketleriyle 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül (15) için 'İyi ki varsın Eren' yazdı.

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