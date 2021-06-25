Erzincan, Erzurum, Bingöl, Batman ve Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi
Erzincan, Erzurum, Bingöl, Batman ve Elazığ'da deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri son dakika olarak duyuruyor. Akşam saatlerinde birçok ilde deprem hissedilmesi sonrasında araştırmalar hız kazandı. İşte, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Batman ve Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi
Erzincan, Erzurum, Bingöl, Batman ve Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor" denildi. İşte, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Batman ve Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi
AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD'dan elde edilen verilere göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 15.51 km derinliğinde gerçekleşti.
ŞÜKRÜ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaşanan son depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, açıklamasında, "Elazığ Karakoçan dolayında M5.3 büyüklüğünde deprem. Geniş bir alanda hissedilmiş. DAF ya da KAF üzerinde değil" ifadelerini kullandı.
İşte deprem dair tüm detaylar...
Büyüklük : 5.2 (Mw)
Yer : Kigi (Bingöl)
Tarih-Saat : 25.06.2021, 21:28:37
TSİ Enlem : 39.1920 N
Boylam : 40.2348 E
Derinlik : 15.51 km
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