Erzincan, Erzurum, Bingöl, Batman ve Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor" denildi. İşte, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Batman ve Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD'dan elde edilen verilere göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 15.51 km derinliğinde gerçekleşti.