Fransız gazetesi Le Monde'den Türk SİHA'larına büyük övgü! "Türk İHA'ları peynir ekmek gibi satılıyor"
Fransız gazetesi Le Monde tarafından yapılan haberde Türkiye'nin SİHA ve İHA'lar kapsamında elde ettiği başarı gündem oldu. Türk SİHA'larının üç savaşın seyrini değiştirdiğinin vurgulandığı haberde "Türk İHA’ları peynir ekmek gibi satılıyor ve eski Sovyet ülkelerinde başarı kazanıyor." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) ve savunma sanayindeki alanındaki başarısı dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesinde yer alan makalede Türkiye'nin SİHA ve İHA konusunda elde ettiği uluslararası güce değinildi.
TÜRKLER SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların etkili ve ucuz olduğunu vurgulayan Le Monde, "Türk İHA'ları 2020'de üç savaşın seyrini değiştirdi. On yıldan kısa süre içerisinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte en önemli İHA üreticileri seviyesine yükseldiler." ifadelerine yer verdi.
İŞTE ÖZELLİKLERİ
Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 180.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak görev yapmaktadır. Şu anda 110 adet Bayraktar S/İHA Platformu envanterde Türkiye'ye hizmet etmektedir. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.
TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
18,000 Feet Operasyon İrtifa
27.000 Maksimum İrtifa
27+ Saat Havada Kalış Süresi
300 Km Haberleşme Menzili
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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