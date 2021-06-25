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Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında flaş gelişme: 21 şüpheli hakkında yakalama kararı

Edirne merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Edirne merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında flaş gelişme: 21 şüpheli hakkında yakalama kararı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de başlatılan operasyon sürüyor.

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