AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB'yi borç batağına sokan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

"3,5 AYDIR İBB'DEN BİR YAZI BEKLİYORUZ"

Göksu, İBB'ye şu ana kadar 15,5 milyar lira borçlanma yetkisi verdiklerini ifade eden Göksu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar İBB'nin bize proje bazlı getirmiş olduğu hiçbir borçlanma talebini reddetmedik. İBB'nin, mecliste 301 milyon dolar, artı 1 milyar lira borçlanma yetkisi bekliyor. Niçin bekliyor biliyor musun? İBB'ye bir soru sorduk. 'Borçlanma limitlerini bize bildir ki verebilecek miyiz veremeyecek miyiz bakalım' dedik. 3,5 aydır İBB'den bir yazı bekliyoruz. Çünkü İBB yazıyı veremiyor. İBB artık borçlanma limitlerini aşmış ve borçlanma limitini de geçtiğimiz ay itibarıyla 7 milyar lirayı geçmiş. 2019 yılında AK Parti olarak İBB'yi devrettiğimizde İBB'nin borcu 21 milyar lira artı 5,2 milyar lira da müteahhitlere borcu vardı. 27 milyar civarındaydı. İBB'nin şu anki borcu 43 milyar lira."

Göksu, Esenler Belediyesinin İstanbul'un 39 ilçesi arasında borç stokunda en düşük ilçe olduğunu sözlerine ekledi.