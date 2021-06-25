AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB'yi borç batağına sokan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu halka hizmet sunmamasına rağmen büyük bir krize imza attı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'yi borç batağına sokan İmamoğlu'na tepki gösterdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Göksu, "Şu ana kadar İBB'nin bize proje bazlı getirmiş olduğu hiçbir borçlanma talebini reddetmedik. İBB'ye bir soru sorduk. 'Borçlanma limitlerini bize bildir ki verebilecek miyiz veremeyecek miyiz bakalım' dedik. 3,5 aydır İBB'den bir yazı bekliyoruz. Çünkü İBB yazıyı veremiyor” dedi.
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin proje bazlı getirdiği hiçbir borçlanma talebini reddetmediklerini bildirdi.
Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Esenler Belediyesine yönelik yaptıkları haberle ilgili Cumhuriyet, Birgün, Sözcü gazeteleri ile Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'i toplantıya davet ettiğini ancak bu yayın organlarından kimsenin gelmediğini söyledi.
Türkiye'de bir kısım medyanın haber vermek yerine itibar suikastı yapmayı kendisine görev addettiğini belirten Göksu, "Bir manşet atıyorlar. Bakıyorsunuz, 'Manşetin arkasında ne var?' diye ama manşetle haber arasında hiçbir ilişki olmuyor. Biz de bugün dedik ki 'Esenler ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa, hodri meydan. 'Aklınıza ne takılıyorsa, hangi konuda haber yapmak istiyorsanız ben buradayım, buyurun, istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz' ama yürekleri yetmedi gelmeye." dedi.
Göksu, Oruç Reis Mahallesi'nde yaklaşık 16 bin konut bulunduğunu, proje sonunda bu sayının 9 bin konuta düşeceğini, eksilen konutlarla birlikte ortaya çıkacak alanların yeşil alan ve park olarak değerlendirileceğini kaydetti.
Alanda şu ana kadar 105 konutun yıkımının yapıldığını, bu binaların yerine inşaatlara başlandığını dile getiren Göksu, "Temmuz sonunda kuralarını çekiyoruz." diye konuştu.
"3,5 AYDIR İBB'DEN BİR YAZI BEKLİYORUZ"
Göksu, İBB'ye şu ana kadar 15,5 milyar lira borçlanma yetkisi verdiklerini ifade eden Göksu, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar İBB'nin bize proje bazlı getirmiş olduğu hiçbir borçlanma talebini reddetmedik. İBB'nin, mecliste 301 milyon dolar, artı 1 milyar lira borçlanma yetkisi bekliyor. Niçin bekliyor biliyor musun? İBB'ye bir soru sorduk. 'Borçlanma limitlerini bize bildir ki verebilecek miyiz veremeyecek miyiz bakalım' dedik. 3,5 aydır İBB'den bir yazı bekliyoruz. Çünkü İBB yazıyı veremiyor. İBB artık borçlanma limitlerini aşmış ve borçlanma limitini de geçtiğimiz ay itibarıyla 7 milyar lirayı geçmiş. 2019 yılında AK Parti olarak İBB'yi devrettiğimizde İBB'nin borcu 21 milyar lira artı 5,2 milyar lira da müteahhitlere borcu vardı. 27 milyar civarındaydı. İBB'nin şu anki borcu 43 milyar lira."
Göksu, Esenler Belediyesinin İstanbul'un 39 ilçesi arasında borç stokunda en düşük ilçe olduğunu sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?
- YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...
- YKS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları neler? 2021 YKS sınavına girerken telefon, para götürülür mü?
- Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 25 Haziran 2021 Cuma AFAD son depremler listesi
- ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021: YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Ne zaman ödenecek?
- YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı
- YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada
- Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi
- Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...
- Diyanet'ten önemli hutbe! 25 Haziran Cuma hutbesi konusu: "Kur'an'ın Manevi İklimiyle Buluşalım"
- DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?
- Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?