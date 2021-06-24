Son dakika: Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 30 milyonu geçti
Son dakika haberine göre Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı. Öte yandan yarından itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek.
Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. Haziranda aşılamada ivme yakalanan ülkede vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 24 Haziran saat 08.37 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon bin 963, ikinci doz aşı 14 milyon 654 bin 380 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 44 milyon 656 bin 343 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 5 milyon 780 bin 671, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 393 bin 302, toplam 8 milyon 173 bin 973; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 491 bin 567, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 230 bin 123, toplam 3 milyon 721 bin 690; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 7 bin 842, ikinci doz aşı sayısı 996 bin 411, toplam 3 milyon 4 bin 253 doz oldu.
18 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA BAŞLIYOR
Yarından itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek.
18 yaş altı olup kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençlerin de aşılanmasına 1 hafta 10 gün içinde başlanılacak.
TOPLAM 44 MİLYON 658 BİN 745 DOZ AŞI YAPILDI
Bugüne kadar uygulanan doz sayısı da 44 milyon 658 bin 745'e yükseldi.
İlk doz aşı uygulananların sayısı 30 milyonu aştı, iki doz aşısı tamamlananların sayısı da 14 milyon 654 bin 834 oldu.
AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİRİLDİ
Sağlık Bakanı Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini belirterek, "Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." dedi.
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, yeni yaş gruplarının da eklenmesiyle başarıyla devam ediyor Bu kapsamda, aşı randevularında yaş sınırı 25'e indirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik salgına karşı harekete geçsin." çağrısında bulundu.
İlk randevuların yarın olduğunu ifade eden Koca, gençlere, aşı olmayı ertelemiş büyükleriyle konuşup, randevu için yardımcı olmaları mesajını verdi.
KORONAVİRÜS AŞISI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Koronavirüs aşı programı takvimi açıklandı. Buna göre sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuruda bulunabilecek. Peki, nasıl aşı olunacak?
AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?
Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.
KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya e-Nabız sayfasından tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.
E-NABIZ KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
E-Devlet Kapısı Üzerinden E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
Aşı durumu sorgulama kısmından aşı durumunuzu sorgulayabilir belirlenen aşı grubundaysanız randevu oluşturabilirsiniz.
Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.
NASIL AŞI OLUNUR?
Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.
Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşuturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.
ELEKTRONİK AŞI KARTINA NASIL ULAŞILIR?
Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.
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