Son dakika: Türkiye ile Tataristan arasında üç anlaşma imzalandı

Bugün yatırım ve işbirliği olmak üzere iki önemli konuda üç anlaşma imzalandığını dile getiren Oktay, şunları söyledi:



"Bu anlaşmalardan ilki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Rusya Federasyonu'nun en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden olan Tatneft arasında firmanın ülkemizde kurmayı planladığı üretim tesisine yönelik destek ve teşviklere ilişkin imzalanan mutabakat zaptıdır. Türkiye'de kurulacak olan Tatneft'in tesisi diğer tüm yatırımlar gibi yine ilgili tüm bakanlıklarımızın destek ve teşviklerinden yararlanacaktır. İkinci anlaşma ise yine aynı yatırıma ilişkin Tatneft ile Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan kimya-sanayi alanındaki ön protokoldür. Türkiye'nin ilk ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olan GEBKİM OSB, lojistik kolaylığı, nitelikli iş gücü ve planlı altyapısı ile bu yatırım için biçilmez bir kaftan. Bu yatırım projesi farklı alanlardaki yeni yatırımlara da ön ayak olacak. Petrokimya yatırımının yanı sıra diğer anlaşma da yine teknoloji alanında. Teknoloji ekosistemimizin en önemli merkezlerinden olan Bilişim Vadisi ile Tataristan'ın Innapolis özel ekonomik bölgesi arasında bilim ve teknoloji alanındaki karşılıklı iş birliği anlaşmasını da yine imzaladık. Bu anlaşmaya göre Tataristan Innapolis ile mobilite, bilgi teknolojileri ve oyun geliştirme alanlarındaki genç girişimcilere altyapı, eğitim, danışmanlık ve network hizmeti verecek bir kuluçka merkezi kurulacaktır. Teknoloji transferini kolaylaştırmak ve nitelikli insan kaynağına erişimi sağlamak konusunda Bilişim Vadisi ve Innapolis Özel Ekonomik Bölgesinde teknoloji ve ticaret merkezi kuruyor olacağız. İnanıyorum ki kurulacak bu iki merkez arasındaki teknoloji transferi imkanını güçlendirecek hem de nitelikli insan kaynağı oluşturmada bir kaldıraç görevi görecek."

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