Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK'ya darbe! AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen terörist yakalandı
Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı. S.P.'nin, örgüt tarafından AK Parti'li Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini söylediği öğrenildi.
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Birecik ilçesinde yakalandı.
Şüphelilerin adresleri ile gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda; M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 10 şarjör ve 1 termal dürbün ele geçirildi.
PKK'lı terörist Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldi.
PKK'lı teröristin AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini, bu eylemi gerçekleştirmek için 'milis ağı' oluşturduğu sırada yakalandığını itiraf ettiği öğrenildi.
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