Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK'ya darbe! AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen terörist yakalandı





PKK'lı terörist Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldi.

PKK'lı teröristin AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini, bu eylemi gerçekleştirmek için 'milis ağı' oluşturduğu sırada yakalandığını itiraf ettiği öğrenildi.







