Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklama! 2022 Ağustos'ta teslim edilecek

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin yerli ve milli askeri hamleleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank "Bundan önce ilk kez TÜBİTAK-SAGE ve ASELSAN ortaklığında HGK-82'lerin teslimatları yapılmıştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz HGK-82'ler ise; ASFAT–TÜBİTAK SAGE ortaklığında yürütülen toplamda 1000 adetlik kit projesi kapsamında üretimi tamamlanan ilk parti. İnşallah 2022 Ağustos ayına kadar tamamı teslim edilmiş olacak." dedi.

"BUGÜN YÜZDE 70'LERİN ÜSTÜNDE YERLİLİK ORANINA SAHİP"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bugün yüzde 70'lerin üstünde yerlilik oranına sahip, 10 milyar dolarlık ciroyu, 3 milyar dolarlık ihracatı aşan bir savunma sanayii sektörüne sahibiz."



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