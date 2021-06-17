Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerek





Bakan Varank, fabrikada global markaların da ürünlerinin üretildiğini ve ürünlerin yurt dışına satıldığını dile getirerek, "Firmamızın böyle hızlı bir şekilde büyüyor, istihdamını artırıyor ve yeni üretim tesisleri planlıyor olması bizim açımızdan mutluluk verici" dedi.



Türkiye'nin gündeminin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu vurgulayan Varank, "Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerekiyor. Böyle firmalarımız da küçük ev aletleri pazarında önemli üretimler gerçekleştirerek Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Gümüşdağ da Türkiye'de kendi üretim gruplarında neredeyse pazar lideri olduklarını belirterek, "Elektrikli ev aletlerinde 3-4 kalemi tamamen biz üretiyoruz ve pazarın yaklaşık yüzde 60-70'i bizde. Dolayısıyla teknolojimizi geliştirerek çok daha iyi bir tesis kurduğumuza inanıyoruz. Amacımız ihracatı daha da yükseltmek" dedi.

