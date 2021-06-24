Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda midelerinde 3 kilogram eroin bulunan İranlı turistler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da 6 ilçede "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda adreslere yapılan aramalarda 41 kilogram 388 gram eroin, 7 kilogram 354 gram esrar, 1 kilogram 653 gram toz kokain, 370 gram metamfetamin, 330 gram taş kokain, 9 bin 375 adet ecstasy tablet, 7 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 9 kilogram 500 gram kokain katkı maddesi, taş kokain üretiminde kullanılan amonyak, çok sayıda kilitli poşet, vakum makinası, 2 pres makinası, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 26 bin 900 lira ve 100 dolar nakit para ele geçirildi.

İRAN UYRUKLU 3 TURİSTİN MİDESİNDE 3 KİLOGRAM UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda İran'dan gelen 3 turist şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramalarda şüphelilerin midesinde toplam 3 kilo ağırlığında 320 kapsül eroin maddesi tespit edildi. Gözaltına alınan 3 İran uyruklu şüphelinin midesinde bulunan 320 adet kapsül eroin maddesi çıkartılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.