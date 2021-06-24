24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Evlat nöbetinde bir güzel haber daha!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Evlat nöbetinde bir güzel haber daha!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha" diyerek evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha evladına kavuşacağını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2021
ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Evlat nöbetinde bir güzel haber daha!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetiyle ilgili güzel haberi verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha... Diyarbakır'dan Almanya'ya uzanan Evlat Nöbeti'nde, 26'ncı aile de evladına kavuşuyor. Van'daki Annelerden Atiye Dayan'la konuştuk. Mutluydu. İnşallah devamı gelecek" dedi.

CHP’li vekile soğuk duş! CHP'Lİ VEKİLE SOĞUK DUŞ!
Evlat nöbetindeki baba HDP'ye isyan etti EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP'YE İSYAN ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA