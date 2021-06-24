İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Evlat nöbetinde bir güzel haber daha!

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha... Diyarbakır'dan Almanya'ya uzanan Evlat Nöbeti'nde, 26'ncı aile de evladına kavuşuyor. Van'daki Annelerden Atiye Dayan'la konuştuk. Mutluydu. İnşallah devamı gelecek" dedi.

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