İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Evlat nöbetinde bir güzel haber daha!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha" diyerek evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha evladına kavuşacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetiyle ilgili güzel haberi verdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha... Diyarbakır'dan Almanya'ya uzanan Evlat Nöbeti'nde, 26'ncı aile de evladına kavuşuyor. Van'daki Annelerden Atiye Dayan'la konuştuk. Mutluydu. İnşallah devamı gelecek" dedi.
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