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Son dakika | Libya'nın kaderi belli oluyor! Türkiye'nin de dahil olduğu oturum başladı

Son dakika haberi...Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı. A Haber muhabiri İsmail Erel bu kritik gelişmenin ayrıntılarını canlı yayında anlattı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Son dakika | Libya'nın kaderi belli oluyor! Türkiye'nin de dahil olduğu oturum başladı

Libya'da iç savaş sorunlarının ve aralık ayında yapılacak seçimlerin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Almanya'da başladı. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Konferansta Almanya, Türkiye, ABD, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeler katılırken ilk kez Libya'nın geçiş hükümeti de bu konferansta temsil edilecek. İkinci Libya Konferansı'nın ana gündem maddelerini, yabancı silahlı güçlerin ülkeden çıkması ve 24 Aralıkta yapılacak genel seçimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması oluşturuyor.



İlk konferans yaklaşık 1.5 yıl önce yine Berlin'de gerçekleştirilmişti. Devlet başkanları ve başbakanlar düzeyinde gerçekleştirilen konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etmişti.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE'DEN PARALI ASKERLER AÇIKLAMASI
Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe: Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı nedeniyle istikrarsız durumda.

Başkan Çavuşoğlu kritik toplantıya katılacak BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU KRİTİK TOPLANTIYA KATILACAK

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