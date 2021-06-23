23 Haziran 2021, Çarşamba
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Deniz salyası için bilim kurulu oluşturuldu! Başkanlık görevi Prof. Dr. Hasan Mandal'a verildi

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajla ilgili bilim kurulu oluşturuldu. Son yılların en büyük çevre tehdidi haline gelen deniz salyasıyla ilgili oluşturulan kurulda 21 bilim insanı görev alacak. Kurula başkanlığı ise Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

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Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Deniz salyası için bilim kurulu oluşturuldu! Başkanlık görevi Prof. Dr. Hasan Mandal'a verildi

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde görülen müsilaj tehlikesiyle mücadelede yeni bir adım atıldı. Müsilaj tehlikesine karşı 21 bilim insandan oluşan özel bir birim oluşturuldu.

Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.


Bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi.

22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp, Kocaeli'nde 412 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 577 metreküp, Çanakkale'de 628 metreküp ve Yalova'da 1610 metreküp müsilaj düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.

Ne kadar müsilaj temizlendi? NE KADAR MÜSİLAJ TEMİZLENDİ?
Yalova kıyılarından 1662 metreküp müsilaj toplandı YALOVA KIYILARINDAN 1662 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

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