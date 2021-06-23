Deniz salyası için bilim kurulu oluşturuldu! Başkanlık görevi Prof. Dr. Hasan Mandal'a verildi

22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp, Kocaeli'nde 412 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 577 metreküp, Çanakkale'de 628 metreküp ve Yalova'da 1610 metreküp müsilaj düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.

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