İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika! 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları sonrasında...

1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını " 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" diye duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararların detaylar için İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgeyi işaret etti. İşte, 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları sonrasında...

21 HAZİRAN'DA HANGİ KARARLAR ALINDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.