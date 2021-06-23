İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika! 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları sonrasında...
1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı detayları ve diğer kararlar için milyonların gözü İçişleri Bakanlığı genelgesine çevrildi. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada detaylar için genelgeye işaret edildi. 21 Haziran kararların yer aldığı genelgenin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları sonrasında...
1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını " 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" diye duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararların detaylar için İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgeyi işaret etti. İşte, 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları sonrasında...
21 HAZİRAN'DA HANGİ KARARLAR ALINDI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." dedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 21 HAZİRAN GENELGESİ YAYIMLANDI MI?
Alınan kararların detaylarını içerek genelgenin bugün içinde yayımlanması bekleniyor.
YASAKLAR TÜMÜYLE NE ZAMAN KALKACAK?
1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz.
Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
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