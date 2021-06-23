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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla mücadele açıklaması! Balık avı yasaklanacak mı?

Müsilajla mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, balık av sezonu süresinin kısaltabileceğini söyledi. Bakan Kurum, "Kısa vadede midye yetiştiriciliği veya balıkla ilgili sezonu kısıtlayıcı tedbir almamız lazım. Balık çoğalmalı ki o müsilaj azalsın." dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla mücadele açıklaması! Balık avı yasaklanacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'yı esir alan müsilajla mücadele için balık av sezonu süresini kısaltabileceklerini söyledi. Bakan Kurum, "Kısa vadede midye yetiştiriciliği veya balıkla ilgili sezonu kısıtlayıcı tedbir almamız lazım, hamsi yasağı gibi. Balık çoğalmalı ki o müsilaj azalsın. Yani balık popülasyonu artmalı" dedi.

Bakan Kurum, "Bizim toplama hareketimiz ölü müsilajların toplanması. Bunu niye yapıyoruz? Deniz altı güneş görsün, canlı hayatı yeniden başlasın, görüntü ve koku kirliliği olmasın. Bazen birikiyor 7-8 cm tabaka oluyor. O tabaka alta güneş gitmesini engelliyor.

Şu anda hocalarımız 'müsilajların üremisi durdu' gibi bir ifade kullandılar. Ölenleri toplayacağız yeni gelmesini engellememiz lazım. Onun için aşağıdaki ekolojik yaşamı yeniden kurmamız gerekiyor. O döngüde balıklar müsilajı yiyecek gibi. Orada bir yaşam var. Orada artı, eksiden fazla olduğu için dengesizlik ortaya çıkıyor. O dengeyi sağlamamız lazım" diye konuştu.

14 MİLYON LİRA CEZA

Denizlerde azot, oksijen, fosfor durumlarının gözden geçirileceğini anlatan Bakan Kurum, "Azot ve fosforu azaltıp oksijeni arttırırsak deniz dibindeki yaşamı eski haline getirebiliriz. Burada kirlilik kaynaklı yerlerin denetimini çok sıkı tutacağız" dedi.

Kirlilik kaynaklı olduğu için 14 işletmenin kapatıldığını ve bunlara 14 milyon lira ceza kesildiğini anlatan Kurum, "Ekipler sürekli sahada çalışıyor. Deniz dibindeki oksijen arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu yeniden eski yaşama dönmesi adına uzun ve kısa vadede işler var. Bunun zaten kışın olmayacağı öngörüsü var ama bakacağız" şeklinde konuştu.

BALIK AVI YASAĞI YOLDA

Müsilaj sorununun çözümü için kısa vadede midye yetiştiriciliği veya balıkla ilgili sezonu kısıtlayıcı tedbir alınabileceğini anlatan Kurum, "Balıkla ilgili sezonu kısıtlayıcı tedbir almamız lazım, hamsi yasağı gibi. Balık çoğalmalı ki o müsilaj azalsın. Yani balık popülasyonu artmalı"dedi.

Müsilajla mücadele kapsamında denize oksijen verileceğini de anlatan Kurum, "Kanada'da uygulamışlar. Denizin 30 metre altına oksijen veriyorlar. Dört beş yer seçtik orada uygulayıp sonra da bölgeye yayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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