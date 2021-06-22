İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkında flaş açıklama



"MÜZİKLİ EĞLENCE MEKANLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ BİR ZAMAN DİLİMİNE GÖRE DÜZENLENMEKTEDİR"



Yeni normalleşme sürecinde atılan adımlardan birinin de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00'a kadar hizmet verebilmeleri olduğunu belirten Altun, "Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla "müziğin engellendiği" şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir" cümlelerini kullandı.