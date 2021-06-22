İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkında flaş açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkında açıklama yaptı. Altun açıklamasında, “yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla ‘müziğin engellendiği’ şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkında açıklamada bulundu.
Altun açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş'te ülke ve millet olarak başarıyla sürdürdüğümüz korona virüsle mücadele sürecinde normalleşmeye ilişkin yeni dönem uygulamalarını da açıklamıştır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırılması başta olmak üzere, alınan yeni kararlar, korona virüs salgınında zor günleri geride bıraktığımızın göstergesi olmuştur" ifadelerini kullandı.
"MÜZİKLİ EĞLENCE MEKANLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ BİR ZAMAN DİLİMİNE GÖRE DÜZENLENMEKTEDİR"
Yeni normalleşme sürecinde atılan adımlardan birinin de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00'a kadar hizmet verebilmeleri olduğunu belirten Altun, "Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla "müziğin engellendiği" şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir" cümlelerini kullandı.
Altun açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi;
"Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimizin ilgili kurumları salgın tedbirlerinden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik camiasını da bu süreçte yalnız bırakmamış, bütün imkanlarıyla desteklemiştir.
Bu gerçeğe rağmen, siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir.
Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırmaya ve buradan siyasi rant devşirmeye girişmeleri, bir acziyet örneği olarak kayıtlara geçmiştir.
Tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı salgın musibetinden tamamen kurtulmak için devlet ve millet olarak hassasiyet göstermeye devam edecek ve bu başarılı mücadelemizi manipüle etmeye çalışanlara prim vermeyeceğiz."
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