Tarım ve Orman Bakanlığından CHP'ye büyükbaş hayvan yanıtı! Rakamlar açıklandı

AVRUPA'DA İKİNCİ, DÜNYADA SEKİZİNCİ

Açıklamada, hayvancılıkta gerçekleştirilen söz konusu atılım sayesinde, Türkiye'nin toplam büyükbaş varlığında Avrupa Birliği'nde ikinci, Dünyada ise sekizinci sırada olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan son 18 yılda hayvancılık destekleme bütçesi 94 kat arttırılmış ve 2020 yılında 7,8 milyar lira ödeme yapılmıştır. Tarım ve Orman il ve ilce müdürlerimiz ise hayvan varlığıyla ilgili tespitlerini titizlikle yürütmekte ve elde edilen veriler Bakanlığımız veri tabanlarına işlenmektedir. İddialarda dile getirildiği gibi hayvan varlığımızda ve hayvan sayılarının tespitlerinde herhangi bir hata bulunmamaktadır. Dolayısıyla haberlere konu olan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."