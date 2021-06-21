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Tarım ve Orman Bakanlığından CHP'ye büyükbaş hayvan yanıtı! Rakamlar açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Milletvekili 'nun 'deki büyükbaş sayısına ilişkin iddialara yanıt verildi. Yapılan açıklamada "Büyükbaş hayvan varlığı 2002-2020 döneminde yüzde 83,2 artışla 18,2 milyon başa yükseldi." ifadeleri kullanıldı. Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada "Bu ülkede yirmi yıldır tarım ve hayvan sayımı yapılmamış." ifadelerini kullanarak yıllık büyükbaş hayvan sayılarının gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Tarım ve Orman Bakanlığından CHP'ye büyükbaş hayvan yanıtı! Rakamlar açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'de 18 milyon büyükbaş olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI ARTIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Milletvekili 'nun 'nda Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığıyla ilgili asılsız iddialarının haberleştirildiği belirtildi.

Sadece son 2 yılda büyükbaş hayvan varlığındaki artışın yüzde 5,4 seviyesinde olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Büyükbaş hayvan varlığı 2002-2020 döneminde yüzde 83,2 artışla 18,2 milyon başa yükseldi." ifadesine yer verildi.

AVRUPA'DA İKİNCİ, DÜNYADA SEKİZİNCİ

Açıklamada, hayvancılıkta gerçekleştirilen söz konusu atılım sayesinde, Türkiye'nin toplam büyükbaş varlığında Avrupa Birliği'nde ikinci, Dünyada ise sekizinci sırada olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan son 18 yılda hayvancılık destekleme bütçesi 94 kat arttırılmış ve 2020 yılında 7,8 milyar lira ödeme yapılmıştır. Tarım ve Orman il ve ilce müdürlerimiz ise hayvan varlığıyla ilgili tespitlerini titizlikle yürütmekte ve elde edilen veriler Bakanlığımız veri tabanlarına işlenmektedir. İddialarda dile getirildiği gibi hayvan varlığımızda ve hayvan sayılarının tespitlerinde herhangi bir hata bulunmamaktadır. Dolayısıyla haberlere konu olan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı paylaşımda "Bu ülkede yirmi yıldır tarım ve hayvan sayımı yapılmamış. Bugün toplam sığır varlığımız 18,5 milyon olduğu söyleniyor. Yıllık artış oranlarına göre bu sayının doğru olmadığını söylüyoruz. 2017 yılında sığır sayısındaki % 13'lük artışın mantıklı bir açıklaması yok." ifadelerini kullanmıştı.

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