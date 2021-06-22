Türkiye'nin göz bebeği Kadın Özel Harekat! Görev almadıkları olay yok

Biz kadınlar eğitimde erkeklerden geri kalmamak için erkeklerden daha çok çaba harcadık, bir kez olsun of demedik.

Kadın Özel Harekâtçılar 15 Temmuz ve sonrasında tanınmaya başladı. Polis okulunda son haftalarda meskun mahal eğitimlerimiz oluyordu. O eğitimlere Özel Harekâtçılar da geliyordu.