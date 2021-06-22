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Son dakika | FETÖ'ye kritik operasyon! 11 şüpheliden 7'si gözaltında

Son dakika haberi.../PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, kullanıcısı oldukları tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyonda 7 kişi gözlatına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Son dakika | FETÖ'ye kritik operasyon! 11 şüpheliden 7'si gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmasında haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içerisinde "ev abiliği", "belletmen", "bölge talebe mesulü", "izdivaç mesulü" ve "öğretmen" konumunda bulunan ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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