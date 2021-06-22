Müzik yasağı genelgesi son dakika: Gece 12'den sonra müzik sınırlaması var mı? Mekanlarda canlı müzik yasak mı?
Son dakika... Müzik yasağı genelgesi yayımlandı mı? Müzik kısıtlaması nedir? Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kararları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarının ardınan gözler müzik kısıtlamasına çevrildi. Peki, gece 12'den sonra müzik sınırlaması var mı? Mekanlarda canlı müzik yasak mı? İşte haberin detayları...
Müzik yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını duyurarak, müzik sınırlaması ile ilgili de bilgi verdi. Bu gelişmelerin ardından müzik sınırlaması hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, gece 12'den sonra müzik sınırlaması var mı? Mekanlarda canlı müzik yasak mı? İşte cevaplar...
MEKANLARDA CANLI MÜZİK YASAK MI? GECE 12'DEN SONRA...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz" dedi.
MÜZİK YASAĞI GENELGESİ YAYIMLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak normalleşme sürecine ilişkin genelge henüz yayımlanmadı. Genelge ile birlikte müzik sınırlamasının da detayları belli olacak.
YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?
Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme kararları açıklandı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kararları şu şekilde:
* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkacak.
* Mekanlarda saat 24.00'ten sonra müzik kısıtlaması uygulanacak.
* Şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona ereck.
* Şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek.
* 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçilecek.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkında açıklamada bulundu.
Altun açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün (21 Haziran) Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş'te ülke ve millet olarak başarıyla sürdürdüğümüz koronavirüsle mücadele sürecinde normalleşmeye ilişkin yeni dönem uygulamalarını da açıklamıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırılması başta olmak üzere, alınan yeni kararlar, koronavirüs salgınında zor günleri geride bıraktığımızın göstergesi olmuştur" ifadelerini kullandı.
"MÜZİKLİ EĞLENCE MEKANLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ BİR ZAMAN DİLİMİNE GÖRE DÜZENLENMEKTEDİR"
Yeni normalleşme sürecinde atılan adımlardan birinin de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00'a kadar hizmet verebilmeleri olduğunu belirten Altun, "Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla "müziğin engellendiği" şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir" cümlelerini kullandı.
Altun açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi;
"Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimizin ilgili kurumları salgın tedbirlerinden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik camiasını da bu süreçte yalnız bırakmamış, bütün imkanlarıyla desteklemiştir.
Bu gerçeğe rağmen, siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir.
Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırmaya ve buradan siyasi rant devşirmeye girişmeleri, bir acziyet örneği olarak kayıtlara geçmiştir. Tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı salgın musibetinden tamamen kurtulmak için devlet ve millet olarak hassasiyet göstermeye devam edecek ve bu başarılı mücadelemizi manipüle etmeye çalışanlara prim vermeyeceğiz."
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