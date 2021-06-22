Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı! Halkın sağlığını tehlikeye atan ihmal! İzmir İl Sağlık Müdürlüğü çalışmalara başladı

İzmir'de 19-20 Haziran'da çok sayıda kişi, şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaştıklarını belirterek, hastanelere başvurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun. O da çok kısa sürede giderildi." ifadelerini kullanmıştı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Partili milletvekilleri, yaptıkları açıklamalarla Soyer'e tepki göstermişti.