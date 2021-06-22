Son dakika: Ankara'da büyük baskın! Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 43 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet aldığı, sahte belgelerle oturum izni aldığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

51 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda ülke genelinde 11'i kamu görevlisi, 1'i avukat olmak üzere toplam 51 şüpheli tespit edildi. Oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıları, işlerini yapma vaadiyle dolandırdığı belirlenen 51 kişi için gözaltı kararı verildi.

43'Ü YAKALANDI

Suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu iddia edilen şüphelilere yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 43'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 8'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.