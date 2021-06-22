Aylin Sözer'in öldüren cani katilin polislere saldırdığı ortaya çıktı! Yakmaya çalıştı
Akademisyen Aylin Sözer'i vahşice öldüren sanık Kemal Ayyıldız'ın yargılandığı davanın iddianamesinde korkunç ifadeler yer aldı. Ayyıldız'ın cinayet sonrası olay yerine gelen polis memurlarını yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yılın son günleri, saatler öğleni gösterdi.
Türkiye sarsıcı bir cinayetle ürperdi. Maltepe'deki evinde akademisyen Aylin Sözer katledildi. Katil zanlısı Kemal Ayyıldız talihsiz kadını katletmiş, cinayeti örtbas etmek için Sözer'in asistanına para istediğine dair mesajlar göndermişti.
O mesajlardan şüphelenen asistan Sözer'le aynı apartmanda yaşayan kardeşi Nilay Sözer'e haber vermişti. Kardeş Sözer de ablasına ulaşamayınca şüphelenip polis ekiplerine haber vermişti. Eve gelen polisler Kemal Ayyıldız'ı yakalamak istemiş, Ayyıldız polislere direnmişti. Bunlar bilinen, acı gerçeklerdi.
ABLASININ DURUMUNDAN ENDİŞE ETTİ
Perde arkasında yaşananlar ise Aylin Sözer'i katleden Kemal Ayyıldız hakkında hazırlanan ikinci iddianamede ortaya çıktı. 12.40 sıralarında Nilay Sözer, ablası Aylin Sözer'in durumundan endişe ettiğini, kendisine ulaşamadığını, içerde birilerinin olabileceğine yönelik ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı ve 4 polis memuru gitti. Kapıyı açmak istediler ancak iç taraftan kapının güvenlik mandali takılıydı. Kapının arkasında da eşyalar vardı.
PÜRMÜZLE POLİSLERE SALDIRDI, HAYATİ TEHLİKE YAŞATTI
Polis ekipleri güvenlik mandalını çıkarmaya çalıştığı sırada içerde bulunan Kemal Ayyıldız görevlilere bıçak salladı. Sonrasında emniyet güçlerinin üzerine pürmüzle alevler saçtı. Dahası alevlerden kaçmak isteyen bir polis memuru 15 basamaklı merdivenlerden aşağı doğru yuvarlandı.
Merdivenlerden düşen polisin vücudunda birçok kemik kırıldı. Öyle ki Adli Tıp Kurumu raporu polis memurunun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığını,kırıklarının da hayati fonksiyonlarını etkilediğini ortaya koydu.
PÜRMÜZ SİLAH SAYILDI 2. KEZ HAPSİ İSTENDİ: 10 YIL 3 AY
Kemal Ayyıldız polis memurlarına dirense de yakalandı. Emniyet güçleri evin içinde Aylin Sözer'in cansız bedenine ulaştı. Cinayet ve ardından gerçekleştirdiği hırsızlık gibi suçlardan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Tüm bu yaşananların ardından şimdi bir de "silahla görevi yaptırmamak için direnme" ve "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçlarından ayrıca dava açıldı.
Pürmüzün de silah sayıldığı iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ayyıldız'ın 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
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