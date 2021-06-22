Aylin Sözer'in öldüren cani katilin polislere saldırdığı ortaya çıktı! Yakmaya çalıştı

Tüm bu yaşananların ardından şimdi bir de "silahla görevi yaptırmamak için direnme" ve "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçlarından ayrıca dava açıldı.

Pürmüzün de silah sayıldığı iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ayyıldız'ın 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.