Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Kanal İstanbul projesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi. Bakan Kurum ayrıca Kanal İstanbul projesinin Türkiye’nin en çevreci şehircilik projesi olacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Milletin iradesine kastedenlerin tüm engelleme girişimlerine rağmen nasıl Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdiysek, Kanal İstanbul'u da aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.
Bakan Murat Kurum, İstanbul'da Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER)'nin 21. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.
Genel kurulda konuşan Bakan Kurum, küresel piyasada yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin yerli ve yabancı yatırımcının güvenini kazan bir ülke olduğunu belirterek, "Salgın koşullarına rağmen ülkemizde gayrimenkul satışına yabancıların ilgisi yüksek oldu. Sadece 2020 yılında yaklaşık değeri 24 milyar lira olan 48 bin 985 konut yabancılar tarafından satın alındı. Türk gayrimenkul ve inşaat sektörünün tecrübe ve kalitesi uluslararası alanda bir kez daha tescil edilmiştir. Biz de bu süreci desteklemek için Bakanlık olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bizim ülkemiz sadece 2020 yılında 1 milyon 499 bin konutun satıldığı devasa bir piyasaya sahip. Bu ivme pandemiye rağmen devam ediyor. Dahası bu yılın ilk 5 ayında 420 bin konutun satışı gerçekleşti. Yine salgın koşullarına rağmen ülkemizde gayrimenkul satışına yabancıların ilgisi yüksek oldu. Sadece 2020 yılında yaklaşık değeri 24 milyar lira olan 48.985 konut yabancılar tarafından satın alındı" diye konuştu.
Deprem ve iklim değişikliklerine karşı daha güçlü şehirler kurduklarının altını çizen Kurum, "Merkezine çevre ve doğayı alan bir anlayışla yeni yaşam alanları oluşturuyor; konut çevresine serpiştirilmiş donatı anlayışı yerine, donatı ve yeşil alan merkezli bir konut ve yaşam anlayışını hakim kılmak için çaba gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü cennet vatanımızın güzel coğrafyasının deprem gerçeği var. Maalesef tesislerinin yüzde 75'i deprem tehlikesi altında. Cumartesi günü 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem hepimize bir kez daha İstanbul'un deprem gerçeğini hatırlattı. Şu anda ülkemizde; 300 bini İstanbul'da olmak üzere acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutumuz var. Bu konutlarımızın dönüştürülmesi için, ülkemizi depreme hazır hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
Kanal İstanbul projesine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Kurum şunları söyledi:
"Kanal İstanbul'a dair talihsiz açıklamaları duyuyoruz. Devlet geleneğimize ters bir şekilde yapılan bu açıklamalar hem milli iradeyi tanımadıklarını gösteriyor hem de uluslararası arenada ülkemizin itibarını zedeliyor, kendilerini de komik duruma düşürüyor. Kanal İstanbul'un ulaşım ve ekonomik anlamda ülkemize kattığı değerin farkında olmadıkları gibi, İstanbul'umuzu depreme hazırlama noktasında örnek bir yatırımı, dünyaya örnek bir projeyi ve ülkemizin en çevreci şehircilik projesini engelleme çabalarını da milletimiz çok iyi biliyor. Milletimizin iradesini yok sayan, yatırımcıları korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz. Milletin iradesine kastedenlerin tüm engelleme girişimlerine rağmen nasıl Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdiysek, Kanal İstanbul'u da aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.
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