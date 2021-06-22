Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Genel kurulda konuşan Bakan Kurum, küresel piyasada yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin yerli ve yabancı yatırımcının güvenini kazan bir ülke olduğunu belirterek, "Salgın koşullarına rağmen ülkemizde gayrimenkul satışına yabancıların ilgisi yüksek oldu. Sadece 2020 yılında yaklaşık değeri 24 milyar lira olan 48 bin 985 konut yabancılar tarafından satın alındı. Türk gayrimenkul ve inşaat sektörünün tecrübe ve kalitesi uluslararası alanda bir kez daha tescil edilmiştir. Biz de bu süreci desteklemek için Bakanlık olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bizim ülkemiz sadece 2020 yılında 1 milyon 499 bin konutun satıldığı devasa bir piyasaya sahip. Bu ivme pandemiye rağmen devam ediyor. Dahası bu yılın ilk 5 ayında 420 bin konutun satışı gerçekleşti. Yine salgın koşullarına rağmen ülkemizde gayrimenkul satışına yabancıların ilgisi yüksek oldu. Sadece 2020 yılında yaklaşık değeri 24 milyar lira olan 48.985 konut yabancılar tarafından satın alındı" diye konuştu.