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Müsilaj savaşçıları! 11 bilim insanı Marmara Denizi'ni karış karış tarıyor

Marmara'yı etkisi altına alan müsilajı temizleme çalışmaları devam ederken bir yandan da TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, denizi karış karış tarıyor. 11 bilim insanı, her gün her metreden ayrı su örnekleri alıp, dipten çıkardıkları çamuru inceleyerek, su altındaki müsilajı kameralarla kaydediyor. Gemide bulunan son sistem teknolojilerle donatılan laboratuvarlarda aralıksız sürdürülen hummalı çalışmayla soruna çözüm aranıyor.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 12:51
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Müsilaj savaşçıları! 11 bilim insanı Marmara Denizi'ni karış karış tarıyor

11 BİLİM İNSANI, 12 DENİZCİ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

TÜBİTAK Deniz ve Denizcilik Konusunda Ulusal Uygulamalı Deniz Araştırmaları Merkezi'nin 41 metrelik TÜBİTAK Marmara Araştırma gemisi 2013 tarihinde işletmeye alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müsilaj savaşçıları! 11 bilim insanı Marmara Denizi'ni karış karış tarıyor

Yerli mühendisler tarafından tasarlanan ve inşa edilen gemi, yüzde 60 yerlilik oranına sahip olarak yapıldı. Gemi, 24 saat aralıksız araştırma yapabilecek kapasiteye sahip.

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Müsilaj savaşçıları! 11 bilim insanı Marmara Denizi'ni karış karış tarıyor

12 denizci ve 11 bilim insanında oluşan ekip, oşinografi, hidrografi, iklimsel dinamiklerin araştırılması, biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve kirleticilerin denizel ortamı etkilerinin saptanması konusunda çalışıyor.

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Müsilaj savaşçıları! 11 bilim insanı Marmara Denizi'ni karış karış tarıyor

Gemide bir adet ıslak laboratuvar, kuru laboratuvar, biyoloji laboratuvarı, ısı kontrollü laboratuvar ve bilgisayar laboratuvarı bulunuyor.

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Müsilaj savaşçıları! 11 bilim insanı Marmara Denizi'ni karış karış tarıyor

AYRI AYRI DERİNLİKLERDEN SU ÖRNEKLERİ ALINIYOR

Müsilajın ortaya çıkmasının ardından adeta alarma geçen TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde Marmara Denizi'nin dip suyunda bulunan oksijen düzeni olarak izleniyor.