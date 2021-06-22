Müsilaj savaşçıları! 11 bilim insanı Marmara Denizi'ni karış karış tarıyor

Marmara'yı etkisi altına alan müsilajı temizleme çalışmaları devam ederken bir yandan da TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, denizi karış karış tarıyor. 11 bilim insanı, her gün her metreden ayrı su örnekleri alıp, dipten çıkardıkları çamuru inceleyerek, su altındaki müsilajı kameralarla kaydediyor. Gemide bulunan son sistem teknolojilerle donatılan laboratuvarlarda aralıksız sürdürülen hummalı çalışmayla soruna çözüm aranıyor.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 12:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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