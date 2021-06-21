Hamam, sauna, havuz, masaj salonları açıldı mı? Kabine Toplantısı sonrası hamam, masaj salonları hizmet verecek mi?

Hamam, sauna, havuz, masaj salonları açıldı mı? Kabine Toplantısı sonrası hamam, masaj salonları hizmet vermeye başladı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Uzun zamandır kapalı olan bu işletmelerin hizmete başlayacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili hangi önemli açıklamalarda bulundu? Son dakika habere Hamam, sauna, havuz, masaj salonları gibi yerler hizmet verecek mi?