21 Haziran 2021, Pazartesi
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Hamam, sauna, havuz, masaj salonları açıldı mı? Kabine Toplantısı sonrası hamam, masaj salonları hizmet verecek mi?

, , , ? Sorusunun cevabı gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bugün 21 Haziran Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi, sona erdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslenerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme uygulanırken normalleşme adımları atıldı mı? Aşılama tüm hızıyla devam ederken, mevcut vaka sayısına göre nasıl kararlar alınacağı merak ediliyor. Peki , masaj salonları hizmet vermeye başladı mı?

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Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Hamam, sauna, havuz, masaj salonları açıldı mı? Kabine Toplantısı sonrası hamam, masaj salonları hizmet verecek mi?

, , , ? , masaj salonları hizmet vermeye başladı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Uzun zamandır kapalı olan bu işletmelerin hizmete başlayacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili hangi önemli açıklamalarda bulundu? Son dakika habere Hamam, sauna, havuz, masaj salonları gibi yerler hizmet verecek mi?

HAMAM, SAUNA, HAVUZ, MASAJ SALONLARI AÇILDI MI?

Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak

İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, dün itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık." bilgisini verdi.

30 YAŞ AŞI RANDEVUSU BAŞLADI

Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 30 yaş üzerindeki kişilerin aşı randevularının açılacağını ifade etti. "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi" dedi.

Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.

Bakan Koca, koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurmuştu.

"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

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