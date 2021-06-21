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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve eşiyle bir araya geldi

Son dakika haberine göre Başkan ve eşi , 12 devlet başkanı, 43 dışişleri bakanının katıldığı için geldikleri kentte Rektörü Prof. Dr. ve eşi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ile bir araya geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve eşiyle bir araya geldi

Ziyaretle ilgili bilgi veren Rektör Özlenen Özkan, "Cumhurbaşkanımızın desteğini ve ilgisini her zaman yanımızda hissettik. Ziyaretimizde de hem çalışmalarımızı, hem de yeni projelerimizi anlatma imkanı bulduk. Sıcak ev sahiplikleri ve bilim insanlarına verdikleri önem için kendilerine en derin şükranlarımızı sunduk. Hedefimiz bilimin ışığında her alanda dünyada liderliği hedefleyen bir Türkiye. Üzerimizdeki büyük sorumluluğun farkındayız. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Akdeniz Üniversitesi olarak ilklere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.



"ÖNEMLİ PROJELER PLANLANIYOR"
Dünyanın ilk rahim nakli ve Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakli gibi önemli ameliyatlara imza atan ekibin başında yer alan Prof. Dr. Ömer Özkan ise yaptığı açıklamada, "Kısa ve uzun dönem içerisinde ülkemiz için planladığımız önemli projeler için verdikleri destek için derin şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

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